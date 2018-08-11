Japonya'da İrtibatın Kesildiği Helikopterde 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya'da, dün irtibatın kesildiği arama kurtarma helikopterindeki 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, yetkililer, irtibatın kesildiği, Gunma bölgesel yönetimine ait Bell 412EP tipi arama kurtarma helikopterindeki 9 kişinin öldüğünü açıkladı.

SINIR YAKINLARINA DÜŞTÜ

Maebashi kentinden, dün yerel saatle 09.15'de, bir dağ yolunu kontrol etmek için hareket eden helikopterin, Gunma ve Nagano sınırı yakınlarında düştüğü duyuruldu.

DEVASA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

Helikopterin düşmesi sonucu dün 2 kişinin öldüğü belirtilirken, yaklaşık 160 kurtarma görevlisi, polis ve Öz Savunma Kuvvetleri personelinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında bu sabah 7 kişinin daha cesedine ulaşıldığı haberi paylaşıldı.

Helikopterin düşme nedeni henüz öğrenilemedi.