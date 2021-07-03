Görüntüler korkunç! Sel ve heyelan felaketinde 19 kişiden haber alınamıyor
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Görüntüler korkunç! Sel ve heyelan felaketinde 19 kişiden haber alınamıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı heyelan felakete dönüştü. Evleri yıkıp geçen sel suları ve heyelan sonrasında en az 19 kişiden haber alınamadığı açıklandı. Eyalet yetkilileri ordudan yardım istediklerini söyledi.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağış felakete yol açtı. AFP'nin acil koduyla geçtiği son dakika haberine göre Shizuoka eyaletindekiAtami şehrini sel ve heyelan vurdu.

19 KİŞİ KAYIP

Şiddetli yağışlar Japonya'da bu haftanın başından beri etkili olurken yetkililer, Atami şehrinde yaşanan heyelanda en az 19 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalara devam ettiği açıklamasını yaptı.

Shizuoka eyaleti afet koordinasyon merkezi yetkilileri cumartesi sabahı felaketi yaşayan Atami şehrinin bir kaplıca bölgesi olduğunu ve bölgede yeraltı sıcak su kaynakları bulunduğunu bildirdi.

FELAKET ANLARI KAMERADA

Televizyon görüntülerinden alınan videolar heyelanla birlikte harekete geçen büyük çamur kitlelerinin evleri önüne katarak ilerlediğini, olay anında bölgede bulunan vatandaşların korkuyla kaçıştığını gösteriyor.

Shizuoka eyalet yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada "19 vatandaşımızın nerede olduğunu bilmiyoruz ve güvenliklerinden endişe ediyoruz." ifadesinin kullanırken yerel yönetimin arama kurtarma çalışmaları için ordudan yardım istediğini sözlerine ekledi.

Görüntüler korkunç! Sel ve heyelan felaketinde 19 kişiden haber alınamıyor
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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