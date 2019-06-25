Japonya, Çin'in baskılarına rağmen Uygur aktivist Rabia Kadir'e vize verdi

Japonya, Çin'in baskılarına rağmen Uygur aktivist Rabia Kadir'e vize verdi

Japonya, Çin'in tüm diplomatik girişimlerine ve itirazlarına rağmen Uygur insan hakları savunucusu Rabia Kadir'in G 20 zirvesi sırasında ülkeye girişine izin verdi

Japonya, Çin'in baskılarına rağmen Uygur aktivist Rabia Kadir'e vize verdi

Japonya, Çin'in tüm diplomatik girişimlerine ve itirazlarına rağmen Uygur insan hakları savunucusu Rabia Kadir'in G 20 zirvesi sırasında ülkeye girişine izin verdi.

Japon hükümet kaynakları Kadir'e vize verildiğini doğruladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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