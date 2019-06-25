Japonya, Çin'in baskılarına rağmen Uygur aktivist Rabia Kadir'e vize verdi
Japonya, Çin'in tüm diplomatik girişimlerine ve itirazlarına rağmen Uygur insan hakları savunucusu Rabia Kadir'in G 20 zirvesi sırasında ülkeye girişine izin verdi
Japonya, Çin'in tüm diplomatik girişimlerine ve itirazlarına rağmen Uygur insan hakları savunucusu Rabia Kadir'in G 20 zirvesi sırasında ülkeye girişine izin verdi.
Japon hükümet kaynakları Kadir'e vize verildiğini doğruladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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