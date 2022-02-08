Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı, Ömer Karça - Güncel
 - Güncelleme:
Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı

ANTALYA'da, seyir halindeki tur minibüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, seyir halindeki tur minibüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü, dumanları fark edince Japon turistleri indirirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manavgat'ın Batı Side köprülü kavşağında, Antalya yönüne giden Aziz Bayram'ın kullandığı 07 DY 848 plakalı tur minibüsünün motor kısmında yangın başladı. Dumanları fark eden Bayram, aracı yol kenarına çekip, minibüsteki 3 Japon turisti indirdi. Çevredekiler, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışırken araç alev aldı. İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüs, kullanılamaz hale geldi.


Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı

Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı

Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı

Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Antalya, Yangın, Japon, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title