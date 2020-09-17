Jandarma güçleri şaşırdı kaldı: Kumar oynamak için tarla ortasına çadır kurdular
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Jandarma güçleri şaşırdı kaldı: Kumar oynamak için tarla ortasına çadır kurdular

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ankara'dan gelip tarım arazisine çadır kurup jeneratör kullanarak kumar oynayan 37 kişiyi gören ekipler gözlerine inanamadı. Jandarma ekipleri 37 kişiye toplamda 161 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

17.09.2020 10:50 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:55

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine çoğunluğunun Ankara'dan geldiği tespit edilen kişiler, tarım arazisine çadır kurarak kumar oynadılar. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında tarlada yüzlerinde maske ile kumar oynayan 37 kişiye toplamda 161 bin 875 lira idari para cezası uyguladı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde boş bir araziye kurulan çadırda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

JENERATÖR KURARAK KUMAR OYNADILAR

Dün gece saat 23.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, aydınlatması jeneratörle sağlanan bir çadır içerisinde çoğunluğu Ankara'dan geldiği tespit edilen 37 kişi tombala makinesi ile kumar oynarken suçüstü yakalandı.

İl dışından gelerek tarlanın ortasında çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği sosyal mesafeye uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 116 bin 550 lira, kumar oynadıkları gerekçesiyle de Kabahatler Kanunundan kişi başı bin 125 liradan toplamda 45 bin 325 lira olmak üzere toplamda 161 bin 875 lira idari yaptırım uygulandı.

Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon: Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar
Jandarma güçleri şaşırdı kaldı: Kumar oynamak için tarla ortasına çadır kurdular

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
KARAFIRTINA: oy oy oyyy millet ne derdinde bunlar ne dertte.
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EFE: Bizim millete vereceksin sadce içki ve kumar!
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