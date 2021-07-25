Jandarmanın takibi, kenevir yetiştirenleri ele verdi

Jandarmanın takibi, kenevir yetiştirenleri ele verdiMANİSA'nın Kula ilçesinde, uyuşturucu ticaretinde kullanılmak üzere kenevir ekildiği ihbarını alan jandarma ekiplerinin operasyonunda 590 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarmanın takibi, kenevir yetiştirenleri ele verdi

MANİSA'nın Kula ilçesinde, uyuşturucu ticaretinde kullanılmak üzere kenevir ekildiği ihbarını alan jandarma ekiplerinin operasyonunda 590 kök kenevir ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı, Kaçan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esenyazı Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde uyuşturucu imal ve ticaretinde kullanılmak üzere kenevir bitkisi bilgisini aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye baskın yaparak, dere ve çalılık alan içerisinde gizlenmiş ve dereden su çeken bir su motorunun olduğu tespit edildi. Bölgede yapılan incelemede, D.D.'nin (46) koşarak uzaklaşmaya çalıştığı, M.Ç.'nin (34) motosikletiyle bölgeden uzaklaştığı, E.Ö'nün (56) ise olay yerine 100 metre mesafede gözetleme yaptığı tespit edildi. Koşarak bölgeden kaçan D.D. gözden kaybolurken, diğer iki şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada 590 kök ekili kenevir ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli, sorgulanmak için Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı