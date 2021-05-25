Jandarmanın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi
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Jandarmanın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Jandarmanın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi Ardahan'da jandarmanın 182'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Jandarmanın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi

ARDAHAN - Ardahan'da jandarmanın 182'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 182'inci yıl dönümü için merkeze bağlı Göle ilçe yolu üzerinde bulunan jandarma hatıra ormanında ağaç dikimi yapıldı. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkan vekili Kemal Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ardahan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, komutanlar, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Jandarma teşkilatımızın 182'inci kuruluş yıldönümüne ithafen 182 adet fidanı toprakla buluşturduk. Jandarma ve emniyet teşkilatımız hem çeşitli güvenlik hizmetlerini ifa etmekte hem de çevre koruma ve değişik benzeri hizmetleri başarıyla icra etmektedir. Ağaçlandırma faaliyeti de bu çerçevede gerçekleştirildi. Jandarma teşkilatına nice başarılı yıllar diliyorum. Burada diktiğimiz ağaçlar da inşallah Ardahan'daki orman varlığına katkı yapacak" şeklinde konuştu.

Jandarmanın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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