Jandarmanın ikna ettiği mevsimlik tarım işçileri aşılandı - Haberler
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Jandarmanın ikna ettiği mevsimlik tarım işçileri aşılandı

İhlas Haber Ajansı / Nuri Oğuzhan Şeker - Haberler | Yerel

Jandarmanın ikna ettiği mevsimlik tarım işçileri aşılandı Doğu bölgelerinden Samsun'un Çarşamba ilçesine fındık ve sezonluk sebze-meyve toplamak amacıyla gelen mevsimlik tarım işçileri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleriyle, sağlık personelleri tarafından aşılandılar.

Jandarmanın ikna ettiği mevsimlik tarım işçileri aşılandı

SAMSUN - Doğu bölgelerinden Samsun'un Çarşamba ilçesine fındık ve sezonluk sebze-meyve toplamak amacıyla gelen mevsimlik tarım işçileri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleriyle, sağlık personelleri tarafından aşılandılar.

Fındık ve sezonluk sebze-meyve toplamak için doğu illerinden Samsun'un Çarşamba ilçesine gelen mevsimlik tarım işçileri için korona virüs aşı çalışması yapıldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucunda işçiler aşıya ikna edildi. Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de işiler aşılandı.

150'ye yakın mevsimlik tarım işçisi, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil aşı ekibince aşılanırken, yapılan uygulamadan dolayı işçiler Çarşamba Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini sundular.

Aşı çağrısı yaptılar

Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Çarşamba ilçesine gelen mevsimlik tarım işçisi Hamza Bal, "Her sene bu bölgeye gelerek sezonluk ürünlerin toplanması işinde çalışıyoruz. Burada aileler halinde çalışıyoruz. Geldiğimiz yerde, Şanlıurfa'da şu an vakalar çok. Burada imkan sunulmuşken aşımızı olmadan geri dönersek daha büyük sıkıntı yaşayabiliriz. 150'ye yakın kişiyiz. Yapılan bu aşı çalışmasından çok memnunuz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Herkes aşı olsa iyi olur. Hem hastalık azalır. Milletin can güvenliği için iyi olur" diyerek aşı çağrısında bulundu.

Ayrıca, aşı uygulamasının yapıldığı bölgede gün boyunca jandarma ekiplerince aşı çağrısı yapıldı.

Jandarmanın ikna ettiği mevsimlik tarım işçileri aşılandı

Jandarmanın ikna ettiği mevsimlik tarım işçileri aşılandı

Jandarmanın ikna ettiği mevsimlik tarım işçileri aşılandı

Jandarmanın ikna ettiği mevsimlik tarım işçileri aşılandı
İhlas Haber Ajansı / Nuri Oğuzhan Şeker - Son Dakika Haberleri
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