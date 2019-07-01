Jandarmanın dikkati kazayı aydınlattı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana gelen trafik kazası, jandarma ekiplerinin dikkati sonucu aydınlatıldı.

Alınan bilgiye göre, beldeden geçen E87 karayolunda karşıdan karşı geçen Nazmi Bayata (76), bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın meydana geldiği yere 150 metre uzaklıkta bulunan ve aracı hasarlı Ş.A, jandarmaya siyah renkli bir otomobilin önce Bayata'ya sonra da kendisine çarpıp kaçtığını beyan etti.

Kazayla ilgili soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, 10 LH 979 plakalı aracın üzerinde kan lekeleri ve yakındaki alt geçit içinde aynı araca ait kırılmış parçalar bulunması üzerine Ş.A'yı sorguya aldı.

Şüpheli, yapılan sorguda suçunu itiraf edip kazayı kendisinin yaptığını anlattı.

Gözaltına alınan Ş.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA