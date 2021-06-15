Jandarmanın 182.yılında Kaymakam Memiş'i ziyaret ettiler
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Jandarmanın 182.yılında Kaymakam Memiş'i ziyaret ettiler

Jandarmanın 182.yılında Kaymakam Memiş'i ziyaret ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Burhaniye'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak ve beraberindeki heyet, Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti.

Burhaniye'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak ve beraberindeki heyet, Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti. Kaymakam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Jandarmanın 182.yıl dönümümü kutladı.

Burhaniye'de İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, beraberindeki heyet ile birlikte Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti.Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam İlyas Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, jandarmanın önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Kaymakam, Jandarma Teşkilatı mensuplarının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti ve başarı diledi. - BALIKESİR

Jandarmanın 182.yılında Kaymakam Memiş'i ziyaret ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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