Jandarmadan vatandaşlara kurallara uyulması çağrısı
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Jandarma, Mardin, Savur

Jandarmadan vatandaşlara kurallara uyulması çağrısı

Jandarmadan vatandaşlara kurallara uyulması çağrısı Mardin'in Savur ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

30.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:33
Jandarmadan vatandaşlara kurallara uyulması çağrısı

Jandarmadan vatandaşlara kurallara uyulması çağrısı

MARDİN - Mardin'in Savur ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Yeni tip korona virüs salgının yayılmasına karşı alınan tedbirler her geçen gün artılırken görevleri başındaki güvenlik güçleri de vatandaşların korona virüs tehlikesine karşı bilinçlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Savur İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında kırsal bölgelerdeki sorumluluk alanlarında virüs'ün yayılmasına karşı koruyucu kurallara uyulması çağrısında bulundu. Kişisel bakım ve hijyene dikkat çeken ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşlara ihtiyaçları halinde jandarmaya haber vermesi gerektiği çağrısı yaparken seyahatleri iptal etmeleri uyarısında bulundu.

Jandarmadan vatandaşlara kurallara uyulması çağrısı

Kaynak: İHA

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Jandarmadan vatandaşlara kurallara uyulması çağrısı

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