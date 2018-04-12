Jandarmadan Şehit Askerlere Vefa

Büyükorhan Jandarma Komutanlığı, Büyükorhanlı şehitlerin bulunduğu hatıra anıtı yeniledi.

Büyükorhan Jandarma Komutanlığı bahçesinde kaybolmaya yüz tutmuş ve eksikleri bulunan şehit hatıra anıtlarının isimlikleri Jandarma Komutanı Sinan Çetin tarafından yenilenirken, her şehit için bir ladin ağacı dikildi.

Jandarma yetkilileri, "İlçedeki vatandaşlarımıza sorsak, kimse kaç şehit olduğunu bilemezdi. Komutanlığımızda bazı şehitlerimizin isimleri yoktu. Bununla ilgili bir çalışma yaptık ve isimliklerini yeniden düzenledik. 6 şehidimiz için ladin ağacı diktik" dediler.

Yetkililer, "Herkesin görmesi için anıtımızı birliğimizin hemen girişine yaptıkki buraya gelen herkes artık şehitlerimizin ismini öğrensin. Her sabah içtima alanımız olan burada şehitlerimize selam vereceğiz. Vatanı için canlarını hiç düşünmeden feda eden askerlerimizi hiçbir zaman unutmayalım" dediler.

Şehitlerin hatıra anıtını gören vatandaşlar, unutulmaya yüz tutmuş şehitlerin isimlerini uzun bir zamandan sonra hatırlatmasından dolayı Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na teşekkür etti. - BURSA