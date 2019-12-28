Jandarmadan Saklıkent'te tatbikat

28.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:06

Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince tatbikat gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Saklıkent Kayak Merkezi'nde kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik tatbikat yaptı.

Tatbikatta, senaryo gereği, arızalanan teleferik üzerindeki vatandaşlar JAK timince kurtarıldı.

Makara sistemi kurularak gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda mahsur kalanlar, emniyetli şekilde tahliye edildi.

Kaynak: AA