Jandarmadan sahte alkol imalatına baskın
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Jandarmadan sahte alkol imalatına baskın

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında, sahte alkol ve içki yapımında kullanılan malzemelerle ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

Jandarmadan sahte alkol imalatına baskın
13.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:33

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında, sahte alkol ve içki yapımında kullanılan malzemelerle ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında T.Y. (39) isimli şahsın evinde sahte alkol ürettiği ve satışını yaptığı istihbaratını alan Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eve baskın yaptı. Yapılan aramada 13 litre sahte votka, 1 adet 50 miligram viski kiti, 80 litre sahte rakı, 7 şişe 20 miligram anason, 1 adet alkol yapımında kullanılan aparat, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız çift kırma av tüfeği bulunarak el konuldu.

Adli makamların talimatı doğrultusunda şüpheli T.Y., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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