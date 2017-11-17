Jandarmadan narkotik ve bomba arama köpekli asayiş uygulaması



ÇORUM - Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bomba ve uyuşturucu arama köpeği Kaplan ve Kıyı ile uygulama yaptı.

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Akpınar köyü Çeşme mevkisinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden getirilen bomba arama köpeği Kaplan ve uyuşturucu madde arama köpeği Kıyı, durdurulan araçları didik didik aradı.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi'nin de katıldığı ve 3 saat süren uygulamada 514 şahıs ve 88 araç sorgulandı. Aranan herhangi bir araç veya şahsın yakalanmadığı uygulamada 4 araç trafikten men edilirken, 380 TL trafik cezası kesildiği bildirildi.