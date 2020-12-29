- Jandarma'dan kaçak sahte alkol denetimi

- Jandarma'dan kaçak sahte alkol denetimi Yeni yıla sayılı günler kala Jandarma ekipleri, Silivri'de bulunan tekel bayilerine kaçak sahte alkol denetimi yaptı.

- Jandarma'dan kaçak sahte alkol denetimi

İSTANBUL - Yeni yıla sayılı günler kala Jandarma ekipleri, Silivri'de bulunan tekel bayilerine kaçak sahte alkol denetimi yaptı.

Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ekipler Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesinde bulunan tekel bayilerini denetledi. Dükkanları tek tek dolaşan ekipler, sahte ve kaçak alkol denetimi yaparak, bandrol ve işletmelere ait ruhsatları kontrol etti. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER