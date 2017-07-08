Jandarmadan Kabak Koyu'na uyuşturucu operasyonu



MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda narkotik köpekleri ile uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, esrar maddesi ele geçirdi.

Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önüne geçmek isteyen Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonun ardından tekrar koya operasyon düzenledi. Gece yarısı 20 askerle düzenlenen operasyona narkotik dedektör köpekleri 'Alçı' ve 'Çimen' isimli iki köpekte katıldı.

Narkotik dedektör köpeklerle plaja giren jandarma ekipleri, tatilcilerin üzerini ve çantalarını aradılar. Jandarma ekipleri, dedektör köpeklerin tepki verdiği şahıs ve alanlar üzerinde yoğunlaştırdı. Plajda bir tatilcinin çantasında az miktarda esrar maddesi ele geçirildi.

Ekipleri plajdaki aramalarının ardından koydaki işletmelere girdi. Bungalov ve çadırlarda yapılan arama sırasında 2 ayrı noktada daha az miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Plajdaki ile birlikte ele geçirilen esrar maddelerinin ilişkili olduklarından şüphelenilen 3 tatilci hakkında yasal işlem başlatıldı. Bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlanması için benzer uygulamalara devam edileceği kaydedildi.