Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza
Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında emniyet kemeri ve araç kullanırken sigara içen sürücüler üzerinde uygulama yaptı.
12.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:56
Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında emniyet kemeri ve araç kullanırken sigara içen sürücüler üzerinde uygulama yaptı.
Emet Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında yapılan uygulamada, 4 otomobil sürücüsüne emniyet kemeri takmadıkları için 132 şer TL, bir otomobil şöförüne ise kabahatlar kanunu gereği araç kullanırken sigara içtiği için 182 TL para cezası kesildiği açıklandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA