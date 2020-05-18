Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin şehadet haberi ailesine verildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin Isparta'daki evine şehadet haberi ulaştı.
18.05.2020 19:45 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:45
Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin Isparta'daki evine şehadet haberi ulaştı.
İskender Mahallesi'nde, şehidin evine gelen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, şehidin eşi Secaat Çiftçi'ye acı haberi verdi.
Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
Şehidin 1,5 yaşında Mete isminde bir çocuğunun olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA