Jandarma yılbaşı dolayısıyla şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yılbaşı dolayısıyla şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yılbaşı dolayısıyla şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Malatya garnizonunda ve ilçelerinde ikamet eden 80 şehit ailesi ile 30 gazi ve ailesinin yılbaşı münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığı personellerince ziyaret edildiği belirtildi.

Şehit aileleri ve gaziler için hazırlanan çikolata paketlerinin jandarma personellerince maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak, şehit yakınları ve gazilere takdim edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak şehit ve gazi ailelerimizin ahde vefa ilkeleri doğrultusunda her zaman ve her koşulda yanlarında olacağımızı arz ederiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş