Jandarma yaşlı çifti sırtına alarak tahliye etti

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle yaşadıkları toprak evin yıkılma tehlikesine karşı, yaşlı çifti jandarma ekipleri sırtında taşıyarak tahliye edildi.

Türkoğlu İlçesi Dedeler Mahallesi'ndeki ikamet eden 94 yaşındaki yatalak hasta Mehmet Saat (94) ve eşi hasta Latife Saat (74), yaşadıkları toprak evine yoğun kar yağışı nedeniyle su akıntısı ve yıkılma tehlikesi oluştu. Komşuların ihbarı üzerine yaşlı çiftin ikametine gelen jandarma ekipleri çifti, sırtına alarak ekip aracına taşıdı.

Evden tahliye edilen yaşlı çift, Şekeroba Mahallesi'nde ikamet eden torununa teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ