Jandarma yaşlı çifti sırtına alarak tahliye etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma yaşlı çifti sırtına alarak tahliye etti

Jandarma yaşlı çifti sırtına alarak tahliye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle yaşadıkları toprak evin yıkılma tehlikesine karşı, yaşlı çifti jandarma ekipleri sırtında taşıyarak tahliye edildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle yaşadıkları toprak evin yıkılma tehlikesine karşı, yaşlı çifti jandarma ekipleri sırtında taşıyarak tahliye edildi.

Türkoğlu İlçesi Dedeler Mahallesi'ndeki ikamet eden 94 yaşındaki yatalak hasta Mehmet Saat (94) ve eşi hasta Latife Saat (74), yaşadıkları toprak evine yoğun kar yağışı nedeniyle su akıntısı ve yıkılma tehlikesi oluştu. Komşuların ihbarı üzerine yaşlı çiftin ikametine gelen jandarma ekipleri çifti, sırtına alarak ekip aracına taşıdı.

Evden tahliye edilen yaşlı çift, Şekeroba Mahallesi'nde ikamet eden torununa teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Jandarma yaşlı çifti sırtına alarak tahliye etti

Jandarma yaşlı çifti sırtına alarak tahliye etti

Jandarma yaşlı çifti sırtına alarak tahliye etti

Jandarma yaşlı çifti sırtına alarak tahliye etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Jandarma, kar, su, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title