Jandarma yaşlı çift için saman taşıdı Jandarma yaşlı çift için saman taşıdı Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayvanlarının samanı biten yaşlı çifte, jandarma ekipleri başka köyden saman alarak teslim etti.

Jandarma yaşlı çift için saman taşıdı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayvanlarının samanı biten yaşlı çifte, jandarma ekipleri başka köyden saman alarak teslim etti.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yayıklı köyünde oturan Ali Arslan ve eşi Fatma Arslan'ın evde besledikleri ineklerinin samanı bitti. Korona virüs tedbirleri kapsamından evinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan Ali Arslan, hayvanları aç kalmasın diye jandarmaya durumu bildirdi.

Jandarma ekipleri Ali Arslan'ın evine gelerek saman parasını alıp, Çakırhöyük beldesine gitti. Burada yarım ton saman satın alan jandarma ekipleri saman torbalarını askeri araca yükleyerek Yayıklı köyüne döndü. Jandarma ekipleri saman torbalarını sırtında taşıyarak yaşlı çiftin evinin bahçesine yerleştirdi.

Samanları teslim eden jandarma görevlileri yaşlı çifte, istedikleri zaman aramalarını ve her zaman onların yanında olduklarını söyleyerek oradan ayrıldı.

Kaynak: İHA