Jandarma yaşlı adamın çalınan parasını kendisine teslim etti
Haberler » 3. Sayfa » Jandarma yaşlı adamın çalınan parasını kendisine teslim etti - Haberler

Jandarma yaşlı adamın çalınan parasını kendisine teslim etti

Ağrı Merkez Aslangazi köyünde yaşayan 85 yaşındaki Reşit Yıldırım'ın evinden çalınan 63 bin 800 TL jandarmanın başarılı operasyonu sonrası, şüpheli yakalanarak çaldığı para sahibine teslim edildi.

21.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:50
Jandarma yaşlı adamın çalınan parasını kendisine teslim etti

Aslangazi köyünde yaşayan 85 yaşındaki Reşit Yıldırım'ın evinden çalınan 63 bin 800 TL jandarmanın başarılı operasyonu sonrası, şüpheli yakalanarak çaldığı para sahibine teslim edildi.


Konuya ilişkin Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ağrı-Merkez Aslangazi köyünde 19 Şubat 2020 günü (85) yaşındaki Reşit Yıldırım isimli vatandaşımızın evinden 63 bin 800 TL parası çalınmış, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca olayın öğrenilmesinden sonra jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan çalışmalar neticesinde, olayın faali şüpheli bir şahıs çaldığı 63 bin 800 TL ile birlikte yakalanarak çalınan 63 bin 800 TL sahibine teslim edilmiştir." denildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler