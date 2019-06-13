Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bektaş, mesajında, jandarma teşkilatının yurdun her köşesinde Türkiye'nin huzuru ile can ve mal güvenliğini temin etmek için üstün görev anlayışıyla, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yaptığını belirtti.

Bektaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk milletinin güven kaynağı ve vatandaşlarla iç içe olan jandarma teşkilatı, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, temel hak ve özgürlüklerin korunup kollanması, asayiş, huzur ve güven ortamının tesis edilmesi, kamu düzenini sağlayan yasaların titizlikle uygulanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi gibi görevleri, hukukun temel esasları çerçevesinde büyük bir özveri ve hoşgörü anlayışıyla başarıyla yürütmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, gücünü yasalar ve aziz halkımızdan alan Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Bu anlamlı ve bir o kadar da önemli görevlerini yürütürken, hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle anıyor, halen görevde olan teşkilat mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam ve görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA