Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yılı

Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yılı

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı nedeniyle Rize'de tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yılı

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı nedeniyle Rize'de tören düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programa, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bilsel, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Baro Başkanı Ümit Peçe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve diğer davetliler katıldı.
Albay Dedebağı, burada yaptığı konuşmada, mensubu olmaktan gurur duyduğu Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılını kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Jandarmanın, Türk Milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başardığını ifade eden Dedebağı, "Kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi, şefkatle birleştirici ve kucaklayışı yaklaşımı ile her zaman milletin yanında yer almıştır ve yer almaya devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından bomba arama, iz takip ve arama kurtarma köpekleri gösteride bulundu. Vali Çeber ve beraberindekiler, yeni alınan araçları ve fotoğraf sergisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ekipleri tarafından dağcılık inişi gösterisi yaptı.

Kaynak: AA
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