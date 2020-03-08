Jandarma, narkotik maddelerdeki "kimyasal parmak izi"nden "uyuşturucu kazanı"nı dahi tespit ediyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Jandarma, narkotik maddelerdeki "kimyasal parmak izi"nden "uyuşturucu kazanı"nı dahi tespit ediyor - Haber
Narkotik, Jandarma, Güncel

Jandarma, narkotik maddelerdeki "kimyasal parmak izi"nden "uyuşturucu kazanı"nı dahi tespit ediyor

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı, ülke genelinde ele geçirilen 500 gramın üzerindeki uyuşturucu maddenin menşesini belirleme çalışmalarını yapmakla yetkili tek kurum olarak faaliyet gösteriyor.

08.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:04
Jandarma, narkotik maddelerdeki

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı, ülke genelinde ele geçirilen 500 gramın üzerindeki uyuşturucu maddenin menşesini belirleme çalışmalarını yapmakla yetkili tek kurum olarak faaliyet gösteriyor.

Başkanlık, bu alandaki çalışmalarını, Türkiye adına 1982'den bu yana ilgili ulusal kurumlar ve Birleşmiş Milletler ile iş birliği içinde yürütüyor.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden alınan numuneler, menşesinin tayin edilmesi amacıyla Başkanlık bünyesindeki Narkotik Madde İnceleme Laboratuvarı'na getiriliyor.

Burada bilimsel yöntemlerle titiz şekilde analiz edilen narkotik maddelerin, "karışım oranı"nın yanı sıra "hangi kazanda üretildiği" dahi tespit edilebiliyor.

Uyuşturucunun "kimyasal parmak izi"ni tespit ediyorlar

Kriminal Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Mercan, İnceleme Laboratuvarı'nın çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

"Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" kapsamında, Türkiye'de 500 gramın üzerinde ele geçirilen bütün uyuşturucuların menşe tespit çalışmalarının, sadece Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında yapıldığına dikkati çeken Mercan, şunları kaydetti:

"Bu laboratuvarda profilleme de yapıyoruz. Buna kısaca 'kimyasal parmak izi' diyebiliriz. Bir kazanda üretilen bütün uyuşturucular aynı kimyasal özelliğe sahiptir. Örneğin, aynı kazanda kaynatılan uyuşturucu madde, Van, Samsun ve İstanbul'da 3 paket olarak ele geçirildi. Bu paketlerdeki uyuşturucuların aynı 'kimyasal parmak izi'ne sahip olduğunu ve aynı satıcı tarafından satıldığını tespit edip rapor haline getirerek cumhuriyet savcılıklarına veriyoruz. Onlar da ilgili işlemleri başlatıyor."

Kıdemli Albay Mercan, "Geçen sene 500 gramın üzerinde uyuşturucu yakalanan 1000 farklı olayla ilgili 5 bin civarında numune geldi. Bunların analizini yaparak 78 rapor yazdık. 239 olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu tespit ettik. Savcılıklarımız da daha sonra HTS kayıtları veya diğer delillerin ışığında şüphelileri belirleyerek gerekli işlemleri gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Üreticiden kullanıcıya tüm evreler analizle belirleniyor

Narkotik madde inceleme laboratuvarında görev yapan Kimyasal İnceleme Uzmanı Erdal Peçenek de "Uyuşturucu Menşe Tayin Çalışmaları Tablosu" hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Bir uyuşturucu maddenin, üretici, kaçakçı, dağıtıcı, satıcı ve kullanıcı basamaklarından geçtiğini ifade eden Peçenek, "Uyuşturucu, üreticiden kaçakçı yoluyla dağıtıcıya, miktarını artırmak için katkı maddeleri eklenen uyuşturucu dağıtıcıdan satıcıya, bu noktada katkı maddeleri eklenen ya da eklenmeyen uyuşturucu madde satıcıdan kullanıcıya ulaşır. Üreticinin ilk ürettiği anda saflık değeri çok yüksektir ancak kullanıcıya geldiğinde bu saflık oranı düşmektedir. Biz uyuşturucunun, üreticiden kullanıcıya gelene kadar geçirdiği evreleri eleyerek menşe tayin çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Menşe tayin çalışmalarının basamaklarından birinin profilleme olduğunu anlatan Peçenek, "Kimyasal parmak izi olarak tabir edilen bu çalışmada, safsızlık parametrelerine bakıyoruz. Aynı kazanda pişirilen uyuşturucu madde, safsızlık değeri değişmeden kullanıcıya gelebilmekte. Biz bu safsızlık basamaklarını hesaplayarak hangi kazanda üretildiğini tespit ediyoruz." dedi.

LSD maddesine karşı uyardı

Peçenek, uyuşturucu maddelerden liserjik asit dietilamidin (LSD) oluşturduğu tehdide de dikkati çekti.

LSD'nin en etkili halüsinojenlerden biri olduğunu ve hayal gördürme etkisinin bulunduğunu ifade eden Peçenek, dövme ve etiket gibi şekillerde kağıtlara emdirilerek kullanıma sunulan bu maddeye karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Peçenek, özellikle çocukların bu tür maddelerden uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Jandarma, narkotik maddelerdeki 'kimyasal parmak izi'nden 'uyuşturucu kazanı'nı dahi tespit ediyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Jandarma, narkotik maddelerdeki "kimyasal parmak izi"nden "uyuşturucu kazanı"nı dahi tespit ediyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Elçin Sangu Sinan Akçıl Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Berkay Şahin Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Jandarma, narkotik maddelerdeki "kimyasal parmak izi"nden "uyuşturucu kazanı"nı dahi tespit ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:52:18. #1.14#