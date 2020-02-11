Jandarma helikopteri, evinin yolu kardan kapanan hasta için havalandı
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Jandarma helikopteri, evinin yolu kardan kapanan hasta için havalandı

ERZURUM'un Çat ilçesinde yaşayan, kalp hastası Mevlüt Karataş (60), mezralarına giden yolun kardan kapanması nedeniyle Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait Sikorsky helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

11.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:28
Jandarma helikopteri, evinin yolu kardan kapanan hasta için havalandı

ERZURUM'un Çat ilçesinde yaşayan, kalp hastası (60), mezralarına giden yolun kardan kapanması nedeniyle Bölge Komutanlığı'na ait Sikorsky helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan, Çat'a bağlı Çimenözü Mahallesi Deliktaş mezrasında yaşayan Mevlüt Karataş, kalp hastalığı nedeniyle rahatsızlandı. Sağlık ekipleri, Karataş'a ulaşamayınca Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan yardım istendi. Bunun üzerine Sikorsky helikopter, Deliktaş mezrasına havalandı. Sağlık ekipleri, hava yoluyla ulaştıkları Karataş'a evinde ilk müdahaleyi yaptı. Karataş, daha sonra komşularının da yardımıyla kızakla helikopterin bulunduğu alana getirildi. Görevliler tarafından Karataş'ın bindirildiği helikopter, hastanedeki piste indi. Sağlık görevlilerince alınan Mevlüt Karataş'ın tedavisine başlandı. 


Kaynak: DHA
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