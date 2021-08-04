Jandarma hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor

Ardahan'da çalınan büyük baş hayvanlar Arpaçay'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Ardahan'da çalınan büyük baş hayvanlar Arpaçay'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, bölgesinde meydana gelen hayvan hırsızlarını tespit etmek, yakalamak ve bin bir emekle büyüttükleri hayvanlarını hırsızlara kaptıran hayvan sahiplerinin mağduriyetini gidermek için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinden oluşan özel bir ekip kurdu. Kurulan JASAT ekipleri çalışmalarına 7/24 aralıksız devam ediyor.

JASAT ekiplerince Ardahan il sınırı bölgesinde Arpaçay, Akyaka, Susuz ilçelerinde yapılan çalışmalar da 26.07.2021 tarihinde Ardahan merkez Tunçoğlu köyünden çalınan 7 büyükbaş hayvan, Arpaçay Carcı köyünde bulundu. JASAT ekiplerince bulunan büyükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerimiz, hayvan hırsızlığı olaylarının aydınlatılması ve olabilecek olayların önlenmesi için çalışmalarına devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı