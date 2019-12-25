Jandarma Genel Komutanlığından keskin nişancı klibi
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Jandarma Genel Komutanlığından keskin nişancı klibi

Jandarma Genel Komutanlığı keskin nişancıları anlatan bir video klip paylaştı.

25.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:46
Jandarma Genel Komutanlığından keskin nişancı klibi

Jandarma Genel Komutanlığı keskin nişancıları anlatan bir klip paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı keskin nişancıları anlatan bir video klip paylaştı. Videoda keskin nişancıların profesyonelliğini bölgeye uyumunu ve tanınmazlığını gösteren bir klip paylaştı.

Klibin başlığında ise" En sarp kaya, coşkun ırmak (görebilirlerse) bizi yakından tanır" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Jandarma Genel Komutanlığından keskin nişancı klibi
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