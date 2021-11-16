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Jandarma ekipleri, liselerde emniyet kemerinin önemini anlatıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma ekipleri, liselerde emniyet kemerinin önemini anlatıyor

Antalya'da Jandarma ekipleri, 'Huzurlu Sokaklar ve Çocuklar Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da Jandarma ekipleri, ' Huzurlu Sokaklar ve Çocuklar Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, lise öğrencileri ve öğretmenlerine emniyet kemeri eğitimi verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü personelince 'Huzurlu Sokaklar ve Çocuklar Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ile birlikte okullar ve çevrelerinde, okul servis araçlarında kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Ayrıca, Aksu Aysel Akin-Klaus Wagner MTAL Tarım Lisesindeki öğrenci ve öğretmenlere 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında emniyet kemeri farkındalık eğitimi verildi. - ANTALYA

Jandarma ekipleri, liselerde emniyet kemerinin önemini anlatıyor

Jandarma ekipleri, liselerde emniyet kemerinin önemini anlatıyor

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