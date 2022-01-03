Jandarma ekipleri hayvanları unutmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma ekipleri hayvanları unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Harun Üngör - Haberler | Güncel

Jandarma ekipleri hayvanları unutmadıSİVAS Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dondurucu soğukta yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için doğaya yem bıraktı.

SİVAS (İHA) - Jandarma ekipleri hayvanları unutmadı

SİVAS Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dondurucu soğukta yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için doğaya yem bıraktı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı yürekleri ısıtan bir çalışmaya imza attı. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kangal ilçesi Yağdonduran mevkiinde kar ve soğuktan etkilenen köpekler için doğaya mama bıraktı. Ekipler mamaları çeşitli noktalara bırakarak köpeklerin beslenmesini sağladı.

Jandarma ekipleri hayvanları unutmadı

Jandarma ekipleri hayvanları unutmadı

Jandarma ekipleri hayvanları unutmadı

Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı

Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Harun Üngör - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title