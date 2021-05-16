Son dakika haber! Donmak üzere iken jandarmanın bulduğu kadın, sırtta taşınarak ormandan çıkartıldı
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Son dakika haber! Donmak üzere iken jandarmanın bulduğu kadın, sırtta taşınarak ormandan çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 11 Mayıs'ta kaybolan yaşlı kadın, ormanlık alanda donmak üzere iken jandarma ekiplerince bulundu.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 11 Mayıs'ta kaybolan yaşlı kadın, ormanlık alanda donmak üzere iken jandarma ekiplerince bulundu. Arazinin engebeli ve çalılık olması nedeniyle yaşlı kadın jandarma personelince sırtta taşındı. Yaşlı kadının jandarma personeline "yoruldun artık oğlum, bırak beni" dediği görüldü.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Kapancı Köyü Köse Mahallesinde ikamet eden 83 yaşındaki Alzheimer Hastası Ferdane Doruk'tan ailesi, 11 Mayıs Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamadı. Bir süre kendi imkanlarıyla arayan aile, Ferdane Doruk'a ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Alzheimer Hastası Ferdane Doruk, aynı gün Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranmaya başladı. Arama çalışmalarına havadan drone ile de destek verildi. Yaklaşık 5 saatlik bir aramanın ardından kaybolan Ferdane Doruk, köyüne 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Bulunduğunda donmak üzere olduğu görülen Ferdane Doruk'a, jandarma personeli sırtındaki montunu giydirdi. Ardından jandarma personeli, yürüyemeyecek haldeki yaşlı kadını sırtına alarak ormanlık alandan çalılıklardan güvenlik bir bölgeye çıkarttı.

Ferdane Doruk, kendisini sırtında taşıyan jandarma personeline "bırak oğlum, öldün. Bırak oğlum, yoruldun" diyerek seslendi. Bunun üzerine jandarma personeli de, "tamam annem, sen boynumdan tut, düşme sakın" diye karşılık verdi.

Jandarma personelinde sırtta taşınarak güvenli bir bölgeye kadar taşınan yaşlı kadının, burada sağlık ekiplerince yapılan muayenesinde herhangi bir yara iz ve berenin olmadığı belirlendi.

Ferdane Doruk, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan muayenesinin ardından ailesine teslim edildi. - KASTAMONU

Son dakika haber! Donmak üzere iken jandarmanın bulduğu kadın, sırtta taşınarak ormandan çıkartıldı
Son dakika haber! Donmak üzere iken jandarmanın bulduğu kadın, sırtta taşınarak ormandan çıkartıldı
Son dakika haber! Donmak üzere iken jandarmanın bulduğu kadın, sırtta taşınarak ormandan çıkartıldı
Son dakika haber! Donmak üzere iken jandarmanın bulduğu kadın, sırtta taşınarak ormandan çıkartıldı
Son dakika haber! Donmak üzere iken jandarmanın bulduğu kadın, sırtta taşınarak ormandan çıkartıldı
Son dakika haber! Donmak üzere iken jandarmanın bulduğu kadın, sırtta taşınarak ormandan çıkartıldı
Son dakika haber! Donmak üzere iken jandarmanın bulduğu kadın, sırtta taşınarak ormandan çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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