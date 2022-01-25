Jandarma diyaliz hastası kadını sırtında taşıdı - Haberler
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Jandarma diyaliz hastası kadını sırtında taşıdı

Jandarma diyaliz hastası kadını sırtında taşıdı

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, jandarma personeli diyaliz hastası 79 yaşındaki Ayşe Konya'yı sırtında taşıyarak hasta nakil aracına ulaştırdı.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde,  jandarma personeli diyaliz hastası 79 yaşındaki Ayşe Konya'yı sırtında taşıyarak hasta nakil aracına ulaştırdı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle bazı mahallelerin yolları kapandı. Kar nedeniyle sokaklarına araçların giremediği Örtülü Mahallesi'nde oturan diyaliz hastası Ayşe Konya, rahatsızlığı nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesine gitmek için 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yardım isteyen Konya'nın evine giden sağlık ekibi kar nedeniyle ulaşamayınca jandarma ekiplerinden yardım istenildi. Bölgeye gelen jandarma görevlileri Ayşe Konya'yı sırtına alarak evinden hasta nakil aracına kadar taşıdı. Sağlık aracına bindirilen Ayşe Konya  Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.


Jandarma diyaliz hastası kadını sırtında taşıdı

Jandarma diyaliz hastası kadını sırtında taşıdı

Jandarma diyaliz hastası kadını sırtında taşıdı

Jandarma diyaliz hastası kadını sırtında taşıdı

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Son Dakika Haberleri

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