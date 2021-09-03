Jandarma'dan sağlıkçılara kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma'dan sağlıkçılara kutlama

Jandarma'dan sağlıkçılara kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, sağlık çalışanlarına karanfil ve ayna hediye ederek, sağlık çalışanlarının Halk Sağlığı Haftası'nı kutladılar.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, sağlık çalışanlarına karanfil ve ayna hediye ederek, sağlık çalışanlarının Halk Sağlığı Haftası'nı kutladılar.

İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, Battalgazi İlçesinde faaliyet gösteren Halk Sağlığı Merkezi'nde yaklaşık 30 çalışanı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, kadın jandarma görevlileri, sağlık çalışanlarına, karanfil ve ayna hediye ederek, sağlık çalışanlarının Halk Sağlığı Haftası'nı kutladılar. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Hande Erçel Derya Baykal Derya Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Fatih Tekke Samet Aybaba Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Jandarma'dan sağlıkçılara kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 14:05:25. #1.14#

title