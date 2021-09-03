Jandarma'dan sağlıkçılara kutlama

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, sağlık çalışanlarına karanfil ve ayna hediye ederek, sağlık çalışanlarının Halk Sağlığı Haftası'nı kutladılar.