Jandarma Bölük Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

26.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:08

Adıyaman'ın Kahta İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen S.F.S., FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Kahta İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen S.F.S., Kahta Cumhuriyet Savcısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından evinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA