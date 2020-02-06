: Jandarma Astsubay Karagöz son yolculuğuna uğurlandı

06.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:20

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Karagöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Cengiz Topel Havalimanı'ndan alınarak Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada "helallik" alınması ve dua edilmesinin ardından cenaze, Atalar Camisi'nin yanındaki boş alanda oluşturulan musallaya konuldu. Daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve şehit Karagöz'ün öz geçmişi okundu.

Şehidin babası Selahattin ile annesi Havva ve yakınları, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Sinan Cihan'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, omuzlara alınarak top arabasına taşındı.

Bu sırada anne Havva Karagöz, "Yavrum, bakışlarına kurban olsun annen. Allah yolunu açık eylesin. Allah seni peygamberlere komşu eylesin, kınalı kuzum." şeklinde şehit oğluna seslendi.

Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla top arabasının arkasından yürüyerek tekbir getirdi. Vali Hüseyin Aksoy ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da şehit babasına elinden tutarak eşlik etti.

Şehit Fatih Karagöz'ün naaşı, Kartepe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, milletvekilleri, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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