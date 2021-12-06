Jandarma, Alanya'da 600 öğrenci ve 32 öğretmene trafik farkındalık eğitimi verdi - Haberler
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Jandarma, Alanya'da 600 öğrenci ve 32 öğretmene trafik farkındalık eğitimi verdi

AA / Mustafa Çiftçi - Haberler | Güncel
Jandarma, Alanya'da 600 öğrenci ve 32 öğretmene trafik farkındalık eğitimi verdi

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, Alanya ilçesinde 600 öğrenci ve 32 öğretmene trafik farkındalık eğitimi verildi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, Alanya ilçesinde 600 öğrenci ve 32 öğretmene trafik farkındalık eğitimi verildi.

Antalya Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ayten Bircan, Obaköy İlkokulu ve Ortaokulu ile Hüseyin Girenes Fen Lisesi'nde verdiği derslerde trafiğin tanımı, insan hayatındaki önemi, trafik işaretleri, anlamları ve önemini anlattı.

Kara yolu üzerinde doğru hareket tarzları ile yaya geçitleri, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemine dikkati çeken Bircan, okul servis araçlarındaki doğru davranışlar hakkında da bilgiler verdi.

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AA / Mustafa Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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