James Jeffrey Türkiye'den ayrıldı
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'den ayrıldı.
05.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:07
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'den ayrıldı. Jeffrey, sabah İletişim başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Uluslararası İdlib Konferansı"na katıldı. Ardından Beşiktaş'ta bulunan bir otele geçen Jeffrey, buradan da saat 13.45 sıralarında ayrıldı. Jeffrey ve beraberindeki heyeti İstanbul Havalimanı'na geldi.
- İstanbul
Jeffrey ve heyeti pasaport kontrolünün ardından tarifeli uçakla Münih'e gitti.
- İstanbul
Kaynak: DHA