James Bond karakteriyle tanınan Sean Connery hayatını kaybetti
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James Bond karakteriyle tanınan Sean Connery hayatını kaybetti

31.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:49
James Bond karakteriyle tanınan Sean Connery hayatını kaybetti

James Bond karakterini canlandıran Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti.

James Bond karakterini canlandıran Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti.  James Bond karakterini canlandıran Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti. Haber aktörün ailesi tarafından bildirildi. Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü olmuştur. Daha sonra Ian Fleming'in yazdığı "Dr. No" (1962), "Goldfinger" (1964), "Rusya'dan Sevgilerle" (1963), "Thunderball" (1965), "İnsan İki Kere Yaşar" (1967) ve "Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmuştur. Ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı" nı almıştır.Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş,ancak Akkad'ın El-Kaide'nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film gerçekleşmemiştir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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