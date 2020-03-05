James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi
Haberler » Dünya » James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi - Haberler

James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi

James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi. Film kasım ayında gösterime girecek.

05.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:41
James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi

Ünlü yapımı serisinin son filmi "No Time To Die"ın vizyona giriş tarihi koronavirüs salgını sebebiyle yedi ay ertelendi.


Hayranlarının merakla beklediği film normal şartlarda 3 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacaktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler