James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi
James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi. Film kasım ayında gösterime girecek.
05.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:41
Ünlü Hollywood yapımı James Bond serisinin son filmi "No Time To Die"ın vizyona giriş tarihi koronavirüs salgını sebebiyle yedi ay ertelendi.
Hayranlarının merakla beklediği film normal şartlarda 3 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacaktı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com