Jamaika'da Bayrak Yarışında Ters Yöne Koşan Minik, İzleyenleri Gülme Krizine Soktu

Jamaika'da Bayrak Yarışında Ters Yöne Koşan Minik, İzleyenleri Gülme Krizine Soktu

Jamaika'da yapılan çocuklar arası bayrak yarışının finalinde bayrağı eline alan 6 yaşındaki çocuk, ters yöne koşunca izleyenler kahkaha krizine girdi. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Jamaika'nın başkenti Kingston'da çocuklar arası yapılan amatör 4x100 metre bayrak yarışında ters yöne koşan 6 yaşındaki minik izleyenleri krize soktu.

ÇOCUKLAR ARASI BAYRAK YARIŞI YAPILDI

Jamaika'nın başkenti Kingston'da çocuklar arası yapılan amatör 4x100 metre bayrak yarışı yapıldı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK TERS YÖNE DOĞRU KOŞTU

6 yaşındaki minik çocuk, bayrak kendisine geldiği sırada ters yöne koşarak izleyenleri kahkahaya boğdu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tıklanma rekoru kırdı.

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