Jamaika'da Bayrak Yarışında Ters Yöne Koşan Minik, İzleyenleri Gülme Krizine Soktu
Jamaika'da yapılan çocuklar arası bayrak yarışının finalinde bayrağı eline alan 6 yaşındaki çocuk, ters yöne koşunca izleyenler kahkaha krizine girdi. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Jamaika'nın başkenti Kingston'da çocuklar arası yapılan amatör 4x100 metre bayrak yarışında ters yöne koşan 6 yaşındaki minik izleyenleri krize soktu.
ÇOCUKLAR ARASI BAYRAK YARIŞI YAPILDI
Jamaika'nın başkenti Kingston'da çocuklar arası yapılan amatör 4x100 metre bayrak yarışı yapıldı.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK TERS YÖNE DOĞRU KOŞTU
6 yaşındaki minik çocuk, bayrak kendisine geldiği sırada ters yöne koşarak izleyenleri kahkahaya boğdu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tıklanma rekoru kırdı.
YORUMLAR (7)
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burak yılmaz ın küçüklüğüCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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o çocuk büyüdügünde bir eto niye olmasın..?Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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helal olsun fuze cocukCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Dalton sana burdan bi koyarım değil şampiyon sokağa çıkamazsınCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Hocası çocuğu tutamıyor hala :) nasıl antrenörü oluyor :)Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır