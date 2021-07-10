JAKEM'de köpek eğitim kursu tamamlandı
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JAKEM'de köpek eğitim kursu tamamlandı

JAKEM'de köpek eğitim kursu tamamlandı
Anadolu Ajansı / Dilaver Can - Haberler | Güncel

?????? Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında birinci dönem görev köpeği ve kullanıcısı kursu tamamlandı.

?????? Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında birinci dönem görev köpeği ve kullanıcısı kursu tamamlandı.

Arama kurtarma, asayiş, bomba arama, erzak tespiti, iz takip, mayın arama, operasyon, uyuşturucu madde arama ve tütün tespit olmak üzere 9 branşta düzenlenen kursa 4'ü Azerbaycan'dan 3'ü Suriye'den 105 kursiyerin katıldı,

22 Şubat'ta başlayan kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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