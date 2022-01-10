Jahrein, canlı yayın açacağı yeni platformu açıkladı!

Twitch Türkiye'nin en popüler yayıncılarından biri olan Jahrein kullanıcı adlı Ahmet Sonuç, ekibi Rekkitz ile beraber Twitch ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu, ancak Jahrein'in Twitch sözleşmesi olduğu için sözleşme tarihinin bitmesini bekleme kararı almıştı.

JAHREIN, YENİ PLATFORMUNU AÇIKLADI

Mayıs 2022 tarihinde Twitch ile sözleşmesinin biteceğini açıklayan Jahrein geçtiğimiz günlerde mahkemeye verilmeyi göze alarak Twitch ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklamıştı. Sözleşme feshi sonrası Jahrein ve Rekkitz ekibinde yer alan Purplebixi, Adal, Moparism kullanıcı adlı yayıncılar, yeni canlı yayın platformu olarak Nimo TV'yi seçtiklerini açıkladılar.

"ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ"

Nimo TV'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Jahrein, Purplebixi, Adal ve Moparism'in Nimo TV'ye geçtiklerini açıkladı. Nimo TV, "Hepinizi şaşırtacak ve bir o kadar da sevindirecek SÜRPRİZ haberlerle geldik! Evet, gördükleriniz GERÇEK! @jahreindota, @purplebixi , @DogukanAdalve @moparism07artık Nimo TV'de! Bizi seçtiğiniz için teşekkürler ekip! Aramıza hoş geldiniz!" sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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