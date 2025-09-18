Jackie Chan İz Peşinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Sinema salonlarındaki gösterimlerinden sonra televizyon izleyicisiyle de buluşan Jackie Chan: İz Peşinde, heyecan dolu kurgusuyla ekran başındakileri kendine bağlıyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için, yapımın hangi olayları konu aldığı, öne çıkan karakterleri ve genel özeti gibi ayrıntılar araştırılıyor.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİ KONUSU

Hong Kong'lu başarılı dedektif Bennie Chan (Jackie Chan), yıllardır suç dünyasının karanlık ismi Victor Wong'un (Winston Chao) izini sürmektedir. On yılı aşkın süredir peşinde olduğu bu azılı mafya lideri, Bennie'nin hayatını adeta bir takibe dönüştürmüştür. Ancak bir gün Bennie'nin yeğeni, Wong'un suç çetesine bulaşınca işler iyice karışır. Onu kurtarabilmenin tek yolu, büyük bir cinayetin tek tanığı olan Amerikalı kumarbaz Connor Watts'ı (Johnny Knoxville) bulmaktır. Bu ikili, Moğolistan'dan Çin'e, oradan Makao'ya ve son olarak Hong Kong'a uzanan tehlikeli ama bir o kadar da eğlenceli bir yolculuğa çıkar.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİ OYUNCU KADROSU

• Jackie Chan

• Johnny Knoxville

• Bingbing Fan

• Eric Tsang

• Eve Torres