İzzet Yıldızhan sanat camiasını topa tuttu!
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İzzet Yıldızhan sanat camiasını topa tuttu!

Sahnelerin usta ismi İzzet Yıldızhan, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Önceden verdiği siparişlerini teslim almak için AVM'ye geldiğini söyleyen Yıldızhan, polemik yaratacak ifadeler kullandı. İzzet Yıldızhan, Coşkun Sabah'ın "Demet Akalın 'geçinemiyorum' diye açıklama yaptı. İzzet Yıldızhan oteliyle ilgili açıklama yaptı. Kabak sadece benim başıma patladı" sözlerinin hatırlatılması üzerine sanat camiasını topa tuttu

İzzet Yıldızhan sanat camiasını topa tuttu!
29.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:34

İzzet Yıldızhan, "Ben iş adamı kimliğimle bu dönemin zor olacağını ve özel bankaların kredi konularında ellerini taşın altına koymamalarından dolayı bir sitemim olmuştu. Sanat camiasındaki bazı isimler ne yaptı? 'Geçinemiyoruz' diye çıkıp dert yandılar" ifadelerini kullandı.

'AĞLAYANLARA YAZIKLAR OLSUN!'

Sözlerini sürdüren Yıldızhan, "Komik olmayın, güldürmeyin kendinize. Bu ülkede işsiz olan veya asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan birçok insan varken bazılarının çıkıp ağlaması hiç hoş değil. O ağlayan isimlerin konser başına ne kadar para aldığını, sosyal medyadan reklam yaparak ne kadar paralar kazandığını herkes biliyor. Buna rağmen çıkıp ağladıklarını görünce 'yazık olsun!' diyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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