İzzet Yıldızhan'a evlilik dışı ilişki yaşadığı Gizem Şehnaz İzgi'den nafaka davası!

11.10.2019 10:49

İzzet Yıldızhan'ın evlilik dışı ilişki yaşadığı ve 14 yaşındaki kızı Sevgi'nin annesi Şehnaz, ünlü türkücünün kızıyla yeteri kadar ilgilenmediği gerekçesiyle nafakanın arttırılması için dava açtı.

"BABAM BANA BAKMIYOR"

Hürriyet'in haberine göre, dün görülen ilk duruşmaya tanık olarak katılan S.Y. "Babam basına yaptığı açıklamada 9 çocuğuna aylık 100 bin lira para yatırdığını söylemiş. Bu doğru değil. Bana nafaka dışında başka para yatırmıyor. Kıyafetimi, okul paramı, sağlık sigortamı karşılamıyor" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, İzzet Yıldızhan'ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

"SENETLE OKUL SERVİSİNE YAZDIRDIM"

İzzet Yıldızhan'ın çocuklarına ayda 100 bin lira harcadığı şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Gizem Şehnaz İzgi, Şubat ayında yaptığı açıklamalarda kendi çocuğuna sadece ayda 1500 lira verdiğini, geçen sene çocuğunu senetle okul servisine yazdırabildiğini anlatmıştı.

"KENDİM İÇİN BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

İzzet Yıldızhan'dan hamile kaldığında 19 yaşında olduğunu açıklayan Gizem Şehnaz İzgi "Kendim için hiçbir şey istemiyorum ancak çocuğumun haklarını korumak zorundayım. İzzet Yıldızhan kızımı evlatlıktan reddetmekle beni tehdit ediyor." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

TEHDİT ETTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Gizem Şehnaz İzgi, geçtiğimiz Şubat ayında Söylemezsem Olmaz programında "Bu konuşmayı yaptıktan sonra başıma gelecek herhangi bir şeyden İzzet Yıldızhan sorumludur. Ben buraya gelmeden önce basının karşısına çıkmamam gerektiği eğer çıkarsam kötü bir şeyler olabileceği ve kızım Sevgi'yi evlatlıktan reddedeceği yeğeni tarafından bana iletildi" diyerek tehdit aldığını dile getirmişti.