İzzet Yıldızhan'dan Bayar çiftine çocuk tavsiyesi
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İzzet Yıldızhan'dan Bayar çiftine çocuk tavsiyesi

İzzet Yıldızhan'dan Bayar çiftine çocuk tavsiyesi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Usta gazeteci Deniz Bayar, önceki gün Sarıyer Evlendirme Dairesi'nde Pınar Keleş ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah törenine katılan sanatçı İzzet Yıldızhan, "10 tane çocuk yaparsanız bu iş tamamdır" diyerek davetlileri güldürdü. İşte nikahın perde arkası...

Bayar çiftini bu mutlu günlerinde aile üyeleri ve yakın dostlarının yanı sıra sanat camiasından ünlü isimlerde yalnız bırakmadı.

Nikah törenine katılan isimler arasında yer alan sanatçı İzzet Yıldızhan'ın Bayar çiftiyle yaptığı konuşma yüzleri gülümsetti.

"EVİN PATRONU HANIMDIR"

Yıldızhan, Deniz Bayar'ın "Bir önerin var mı abi?" sorusu üzerine, "Mutlu olmak istiyorsan eşini dinleyeceksin. Evde her zaman patron hanımdır. Ayrıca 10 tane de çocuk yaparsanız tamamdır" demesi salondaki davetlileri kahkahaya boğdu.

İzzet Yıldızhan'ın 9 çocuğu bulunuyor.

Deniz Bayar'ın damatlığı Levon Kordonciyan tasarladı. Keleş ise Oleg Cassini marka gelinlik tercih etti.

İzzet Yıldızhan'dan Bayar çiftine çocuk tavsiyesi
İzzet Yıldızhan'dan Bayar çiftine çocuk tavsiyesi
İzzet Yıldızhan'dan Bayar çiftine çocuk tavsiyesi

Kaynak: Snob Magazin

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