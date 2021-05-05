İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında, nereli? İzzet Ulvi Yönter hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İzzet Ulvi Yönter izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında, nereli? İzzet Ulvi Yönter hayatı ve biyografisi! İzzet Ulvi Yönter kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İzzet Ulvi Yönter hakkında araştırmalar yapılıyor. İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında, nereli? İzzet Ulvi Yönter hayatı ve biyografisi!

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

20 Mayıs 1976 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen İzzet Ulvi Yönter,lisansını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde tamamladı.

Aydemir, mesleğe ilk olarak 1996 yılında İhlas Haber Ajansı Ankara haber merkezi ile giriş yaptı. İzzet Ulvi Yönter, burada muhabirlik, editörlük, yurt haberler müdürlüğü görevi yürüttü. Sabah gazetesinde Başbakanlık muhabirliği yaptı.

İzzet Ulvi Yönter, Habertürk gazetesinde Başbakanlık muhabirliği görevini sürdürdü. 1.5 yıl Habertürk gazetesi Ankara Haber Müdürü olarak çalıştıktan sonra Habertürk gazetesinin Ankara Temsilciliğine atandı.