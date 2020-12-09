İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında, nereli? İzzet Ulvi Yönter hayatı ve biyografisi!

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İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

Afyonkarahisar/ Emirdağ - 1976, Cevdet, Ayşe Dudu.

Kamu Görevlisi; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Yönter, evli ve bir çocuk babasıdır.