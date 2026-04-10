FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar

Fenerbahçe’nin 2016 yılında Braga ile oynadığı ve tartışmalı kararların damga vurduğu maçın hakemi Ivan Bebek, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. FIFA’nın aldığı karar futbol kamuoyunda dikkat çekti.

TARTIŞMALI MAÇ HAFIZALARDAN SİLİNMEDİ

17 Mart 2016’da oynanan Braga-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Ivan Bebek’in verdiği kararlar büyük tepki toplamıştı. Fenerbahçe’den 3 futbolcunun kırmızı kart gördüğü karşılaşmada teknik direktör Vitor Pereira da tribüne gönderilmişti.

ŞİKAYET EDİLMİŞ, KATEGORİSİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Sarı-lacivertli kulüp, maç sonrası Hırvat hakemi UEFA’ya şikayet etmiş ve “bahis manipülasyonu” iddiaları gündeme gelmişti. Süreç sonrası Bebek’in elit hakem kategorisinden düşürüldüğü açıklanmıştı.

FIFA’DAN SÜRPRİZ GÖREV

Tüm bu gelişmelere rağmen FIFA, Ivan Bebek’i 2026 Dünya Kupası hakem listesine dahil etti. Hırvat hakemin turnuvada VAR hakemi olarak görev yapacağı duyuruldu.

TÜRK HAKEM DETAYI TEPKİ ÇEKTİ

Açıklanan listede hiçbir Türk hakemin yer almaması da sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Futbolseverler, bu durumu yeniden tartışmaya açtı.